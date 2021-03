Dopo la raccolta di foto dell’inverno e nei boschi, Google Foto aggiunge un nuovo album di ricordi contenente i migliori scatti alle birre.

Alcuni utenti hanno notato una nuova collezione “Cheers” composta dalle foto che hanno scattato alla birra in varie occasioni.

L’IA di Google Foto sembra in grado di distinguere la birra con una precisione notevole anche nei vari contenitori come bicchieri, bottiglie e persino lattine e non sembra farsi ingannare dagli scatti a cocktail o bicchierini di superalcolici.

Google Foto ci sta decisamente stuzzicando con questa raccolta, poiché le restrizioni attualmente in vigore per contrastare la pandemia impediscono di consumare birra al pub o al bar. Semmai stuzzica la sete per quando il mondo inizierà lentamente a riaprirsi.

Ovviamente bisogna aver fotografato un certo numero di pinte affinché Google Foto crei questa raccolta dedicata alla birra.

Per verificare se il nuovo album è presente sui vostri dispositivi è sufficiente provare ad aggiornare l’app Google Foto utilizzando il badge che trovate a seguire.

Con l’occasione ricordiamo che a partire da questo mese l’nterfaccia di Google Foto concede più spazio agli strumenti di Google Lens.