Su eBay le opportunità di questa settimana non si fermano: dopo le offerte di cui vi abbiamo parlato ieri, da oggi è attivo un nuovo codice sconto che permette di ottenere un ulteriore ribasso del 5% su tantissimi prodotti. Scopriamo come utilizzarlo.

Nuovo codice sconto eBay: come e dove utilizzarlo

Il codice sconto eBay “PITMAR21” è disponibile da oggi ed è valido fino alla fine del mese. Consente di ottenere un ulteriore ribasso del 5% (fino a un massimo di 50 euro) sul prezzo di tantissimi prodotti, anche già scontati. Il coupon è sfruttabile sulla selezione di prodotti Samsung a questa pagina e su tantissimi altri; si aggiunge alle tante offerte che abbiamo visto ieri, che riguardano il mondo Android e quello tech in generale.

Ecco una selezione di alcune proposte per sfruttarlo: i prezzi sono ancora da ritoccare del 5%.

Per utilizzare il codice sconto eBay non dovete fare altro che aggiungere uno dei prodotti aderenti al carrello (la pagina stessa di questi ultimi vi suggerisce di farlo) e digitare “PITMAR21” all’interno dell’apposito box nel modulo di pagamento. Per scoprire tutte le offerte attualmente attive su eBay potete seguire il link qui sotto.

