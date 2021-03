Il mercato telefonico italiano è come sempre ricco di novità e offerte realizzate per soddisfare le necessità di un vasto numero di utenti, a partire da chi ha la necessità di navigare molto online a chi invece utilizza molto la componente telefonica con telefonate e SMS.

Tanti giga e chiamate illimitate

In queste ore TIM, il più importante operatore telefonico nel mercato italiano, ha svelato una nuova promozione ideale per gli utenti che sono alla ricerca di una promozione con tanti giga per navigare, tanti muniti per chiamare e anche SMS. TIM International Promo, così si chiama la nuova promozione, è l’offerta che l’operatore telefonico ha pensato per gli utenti che hanno bisogno di tanti giga, minuti e SMS.

L’offerta prevede 50 GB di traffico dati, minuti illimitati sui numeri per chiamare il proprio Paese e SMS illimitati. La promozione è disponibile solo online e potrà essere sottoscritta sul sito della compagnia telefonica fino al 30 aprile prossimo.

L’offerta di TIM, lo ricordiamo, è disponibile solo online fino al prossimo 30 aprile. Se avete intenzione di sottoscrivere un’offerta con tanti giga per navigare sulla rete veloce dell’operatore mobile italiano, TIM International Promo potrebbe fare al caso vostro.

Attiva TIM International Promo sul sito di TIM

