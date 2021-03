Si chiama King Kong 5 Pro l’ultimo nato in casa CUBOT. È un rugged phone, uno smartphone pensato per resistere a cadute, immersioni in diversi tipi di liquido e condizioni estreme più in generale. Seguendo una tendenza che negli anni ha visto questa tipologia di telefoni affrancarsi da una nicchia destinata a pochi utenti, composta da dispositivi con prestazioni spesso e volentieri scadenti, anche King Kong 5 Pro offre prestazioni di tutto rispetto, e soluzioni al passo coi tempi.

Una batteria infinita per tante funzioni

Un rugged phone è pensato per chi lavora all’aria aperta ma anche per chi pratica escursionismo o sport estremi, e necessità di un’ottima autonomia. A cosa serve uno smartphone in grado di sopravvivere a mille cadute se non riesce a superare una giornata di utilizzo? Con King Kong 5 Pro questo non accade, in virtù di una batteria da 8.000 mAh che offre oltre 20 giorni di autonomia in stand-by, un risultato davvero impressionante.

Con una simile riserva di energia è possibile affrontare attività all’aperto che coprono due giornate, senza la necessità di dover ricaricare lo smartphone, e con la certezza di rientrare a casa e avere ancora autonomia.

Ma la qualità di uno smartphone non si misura solamente dalla sua autonomia e King Kong 5 Pro non si fa mancare davvero niente. Speaker stereo in grado di fornire un audio immersivo di ottima qualità: chi l’ha detto che con un rugged phone non si può giocare o guardare un film?

Ovviamente il pezzo forte sono le certificazioni, in particolare IP68, IP69K e MIL-STD-810, che garantiscono allo smartphone la possibilità di resistere alle cadute, alle immersioni in acqua e alla polvere o allo sporco, senza per questo diventare meno efficace. Per non perdere mai la bussola e ritrovare facilmente la via di casa è sempre possibile fare affidamento sui ricevitori GPS, GLONASS e Beidou, per conoscere sempre la propria posizione in ogni parte del mondo.

E se nel corso di una escursione doveste fare qualche incontro particolare, o voleste scattare foto a qualche tramonto indimenticabile? Niente paura, ecco una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel, a cui si affianca una fotocamera da 5 megapixel con lenti macro, per catturare anche i dettagli più minuti. Il trio è completato da un sensore da 0,3 megapixel con lente fotosensibile mentre nella parte frontale del dispositivo trova posto un sensore ad 25 megapixel per selfie di grande qualità.

Con King Kong 5 Pro potete lasciare a casa bancomat e carte di credito, grazie al chip NFC potete infatti effettuare pagamenti in mobilità in un batter d’occhio con Google Pay. Non va dimenticata la presenza di Android 11, assente su buona parte di smartphone molto più costosi e prestigiosi, mentre 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna vi permetteranno di eseguire senza particolari difficoltà tutte le app di cui avrete bisogno.

La vendita di King Kong 5 Pro inizierà il 29 marzo su AliExpress a un prezzo che, in occasione del lancio, sarà particolarmente appetibile: 139,99 dollari circa 117 euro al cambio attuale. Potete utilizzare i link sottostanti per scoprire di più su King Kong 5 Pro e per effettuare il vostro acquisto.

