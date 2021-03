Black Shark ha appena presentato in Cina Black Shark 4 e Black Shark 4 Pro, i nuovi gaming phone pensati per offrire ai mobile gamers la migliore esperienza di gioco di sempre. Questi smartphone si distinguono da quelli “tradizionali” per una serie di funzionalità e caratteristiche uniche, pensate per concedere ai giocatori un maggiore controllo delle meccaniche di gioco e essere più performanti.

I nuovi smartphone Black Shark della serie 4, infatti, oltre a presentare alcune nuove tecnologie proprietarie, sono anche compatibili con una serie di accessori esterni che promettono di migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva, come la nuova Black Shark FunCooler 2 Pro. Si tratta di un dispositivo di raffreddamento esterno che può essere collegato allo smartphone mediante un cavo USB di tipo C e include anche un nuovo mini display LED che mostra la temperatura attuale del Black Shark 4. Oltre ciò, lo smartphone è compatibile con i nuovi auricolari Black Shark, disponibili anche nella variante Pro.

Design e gaming features di Black Shark 4

Rispetto alla generazione precedente, i nuovi Black Shark 4 presentano un design leggermente più sobrio, ma viene mantenuto l’iconico layout orizzontale per il modulo fotografico. Tanto che ci siamo, perché non parlarne? Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 64 MP, accompagnato da una lente grandangolare da 8 MP e una lente Macro da 5 MP. Le funzionalità includono la modalità Super Night per catturare scatti nitidi e dettagliati anche di notte, stabilizzazione elettronica dell’immagine e supporto al 4K. La variante Pro supporta anche l’HDR10+ per la registrazione video, mentre i nuovi tasti dorsali possono essere utilizzati – oltre che per una serie di funzionalità dedicate al gaming – anche per controllare la fotocamera, e quindi per scattare foto e controllare lo zoom.

I tasti dorsali di Black Shark 4 utilizzano una nuova tecnologia che conferisce al giocatore una maggiore capacità di controllo. Questi tasti possono essere personalizzati a proprio piacimento aggiungendo nuovi pulsanti e azioni di gioco, oppure per creare delle scorciatoie per accedere più facilmente e velocemente a determinate applicazioni o strumenti.

Lo smartphone sfoggia un display Samsung AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. E’ però possibile impostare manualmente un diverso refresh rate tra 60 Hz, 90 Hz e 120 Hz a seconda dello scenario d’utilizzo. Black Shark 4 Pro offre, in aggiunta, la tecnologia Master Touch 5.0 che supporta una varietà di funzionalità personalizzabili e che possono variare a seconda della pressione esercitata sullo schermo.

Il motore di Black Shark 4

Mentre Black Shark 4 è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 870, la variante Pro nasconde invece uno Snapdragon 888 con tutta la suite delle tecnologie Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Gli smartphone hanno fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio di archiviazione interna UFS 3.1. Black Shark 4 è il primo smartphone in assoluto a introdurre la tecnologia di acceleratore del disco RAMDISK, aprendo e caricando applicazioni e giochi con una rapidità mai vista prima.

Entrambi gli smartphone eseguono la nuova JOYUI 12.5, una personalizzazione dell’interfaccia utente basata su MIUI 12.5 e pensata per offrire ai giocatori un’esperienza professionale, grazie anche alla nuova Shark Space Gaming Mode che permette agli utenti di controllare le performance dello smartphone durante le sessioni di gioco e bloccare temporaneamente tutte le distrazioni possibili, come chiamate e messaggi. Infine, entrambi gli smartphone presentano una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W, per una ricarica completa (da 0 a 100) in appena 14 minuti e 50 secondi.

Configurazioni, disponibilità e prezzi

La nuova famiglia di smartphone sarà disponibile per il pre-ordine in Cina a partire dal prossimo 26 marzo nelle seguenti configurazioni:

Black Shark 4

6 GB + 128 GB: 2499 RMB (circa 320 euro)

8 GB + 128 GB: 2699 RMB (circa 350 euro)

12 GB + 128 GB: 2999 RMB (circa 390 euro)

12 GB + 256 GB: 3299 RMB (circa 425 euro)

Black Shark 4 Pro