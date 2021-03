Balance: Meditation & Sleep è un’applicazione che ha l’obiettivo di ridurre lo stress, rilassare e migliorare la qualità del sonno, l’umore e la concentrazione attraverso un programma di meditazione personalizzato.

Utilizzando una libreria audio di migliaia di file, l’applicazione crea sessioni di meditazione quotidiane perfette per chiunque e organizzate in piani di 10 giorni che insegnano ad apprendere le abilità di meditazione fondamentali orientate ai propri obiettivi e necessità attraverso domande sulla propria esperienza di meditazione.

L’app offre la possibilità di scegliere fra meditazioni brevi e calmanti, oppure immersive come preparazione a un sonno ristoratore, attraverso esercizi di respirazione animati e 10 tecniche di meditazione concrete per fare pratica.

Balance: Meditation & Sleep offre una meditazione su misura

L’applicazione supporta l’integrazione Mindful Minutes con l’app Salute di Apple e riceve regolarmente nuovi contenuti, inoltre si differenzia dalle altre per il fatto che si adatta a ogni utente che possono trovare relax, concentrazione, riposo e felicità con migliaia di percorsi possibili.

Al momento Balance: Meditation & Sleep è ancora in fase di sviluppo pertanto è disponibile gratuitamente per il primo anno, trascorso il quale sarà necessario aderire a uno degli abbonamenti proposti per continuare a utilizzare l’app. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.