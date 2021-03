YouTube sta sperimentando una nuova funzionalità legata ai prodotti che compaiono all’interno dei video. La piattaforma sta infatti lavorando a una schermata in grado di racchiudere automaticamente i prodotti presenti, in modo che gli utenti possano saperne di più o vedere ulteriori video.

YouTube sperimenta una funzione per mostrare altro sui prodotti dei video

Come possiamo leggere nella sezione del forum di supporto Google dedicata a YouTube e alle funzioni sperimentali, in questi giorni gli sviluppatori stanno testando una nuova interessante novità, pensata per mostrare un elenco dei prodotti rilevati nei video, oltre a quelli correlati.

Non è ancora chiaro come sarà esattamente e quanto il tutto sarà diverso dal già noto algoritmo, ma come punto di partenza abbiamo i “Products in this Video” in test già da qualche tempo (e che vediamo nell’immagine qui sotto): rispetto a quest’ultima funzione però, quella nuova dovrebbe concentrarsi sul proporre ulteriori video aventi quei prodotti come protagonisti, e non sui link per l’acquisto. Il team di Google fa sapere che l’obiettivo è quello di “aiutare le persone a scoprire più video e informazioni su questi prodotti su YouTube“.

Questi video dovrebbero infatti apparire tra i consigliati agli utenti che scorreranno sotto al player stesso. Come specificato sul forum si partirà comunque dagli Stati Uniti per la sperimentazione, come nella maggior parte dei casi. Probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane, quindi continuate a seguirci. Nel frattempo vi chiediamo: secondo voi sarebbe utile come novità? Fatecelo sapere nel box qui in basso.