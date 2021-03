Lo avete letto nel titolo: Xiaomi Mi 11 Lite, il modello più economico della serie Mi 11 nonché successore dell’amatissimo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, risulta essere già in vendita in Italia e in Rete ci sono già tutte le specifiche tecniche – il modello in questione è il 4G –, il prezzo di listino e persino foto e video dal vivo.

Nel frattempo Xiaomi ha ufficializzato un nuovo evento, dunque abbiamo anche una possibile data di lancio.

Nuovo evento Xiaomi alle porte

Questa mattina, con un post condiviso attraverso i propri canali social, Xiaomi ha comunicato la data del prossimo evento ufficiale.

Lo slogan impiegato, come vedete dall’immagine riportata, è “Xiaomi 2021 New Product Launch” – con tanto di hashtag XiaomiMegaLaunch –, il format sarà ovviamente il solito online e la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 29 marzo 2021, alle ore 19:30 (GMT+8).

Xiaomi Mi 11 Lite 4G: specifiche tecniche, prezzo italiano, foto dal vivo

Questa mattina vi avevamo riportato numerose informazioni a proposito del nuovo modello di fascia media firmato Xiaomi, tra cui numerose immagini render e l’indiscrezione sulla possibile esistenza di un modello 4G accanto a quello 5G. Ebbene adesso siamo pronti a spingerci oltre, di parecchio.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G esiste davvero e anzi, prima ancora dell’annuncio da parte della casa madre, è addirittura già disponibile all’acquisto in diversi negozi italiani.

Questo arrivo sul mercato a sorpresa ci offre la possibilità di conoscerne prima del tempo le specifiche tecniche e il prezzo di vendita. Non è tutto, perché anche i render sono roba superata: ci sono già tante foto (il video non è più disponibile) che mostrano lo smartphone dal vivo in tre colorazioni diverse, tra le quali spicca per particolarità la Bubblegum Blue.

Previous Next Fullscreen

In particolare, Tecnosell ha pubblicato il primo video unboxing (ora è stato rimosso, ma ormai la frittata è fatta), svelando buona parte della scheda tecnica di Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Per il taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, viene comunicato un prezzo di listino di 320 euro. Sul marketplace di Facebook, invece, lo smartphone è reperibile per cifre intorno ai 339 euro.

Per quanto concerne la dotazione tecnica del dispositivo, si parla di un sensore di impronte digitali integrato sul lato destro – come visto di recente su tutta la serie Redmi Note 10 – e di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel. Inoltre l’involucro protettivo conferma la presenza a bordo di Xiaomi Mi 11 Lite di un DotDisplay di tipo OLED a 10-bit con frequenza di refresh a 90 Hz, di un SoC Qualcomm Snapdragon 732G – lo stesso che abbiamo trovato su Redmi Note 10 Pro (ecco la nostra recensione) – e di un peso ridotto (“featherweight design“).

Spostando un attimo l’attenzione sulla parte software, oltre alla presenza scontata di Android 11 con interfaccia proprietaria MIUI 12, una piacevole sorpresa è rappresentata dalla riproposizione anche su una fascia di prezzo nettamente più bassa delle modalità particolari viste nell’app Fotocamera del flagship Xiaomi Mi 11 5G, come Magic Zoom, Mondo Parallelo e tante altre.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici mancanti, non ci vorrà molto per conoscerli tutti. Per il momento sappiamo che: il display dovrebbe avere una diagonale di 6,55 pollici e una risoluzione Full HD+; le altre due fotocamere posteriori dovrebbero essere una ultra-grandangolare da 8 megapixel e una macro da 5 megapixel; la batteria dovrebbe essere da 4.250 mAh con l’ormai solita ricarica rapida a 33 W. In riferimento al modello 5G si è parlato inoltre del SoC inedito Qualcomm Snapdragon 775.

Non ci resta che aspettare di capire quali specifiche tecniche verranno confermate e quali indiscrezioni necessiteranno invece di una rettifica, così come le concrete differenze tra il modello 5G e quello 4G.

Fateci sapere nei commenti se Xiaomi Mi 11 Lite vi piace e se lo avete già visto in giro.