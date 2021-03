Xiaomi ha recentemente presentato la sua nuova iterazione di smartphone di 1a fascia con Mi 11 5G, che è stato ben ricevuto dalla stampa di settore e dal pubblico, di appassionati e non. Come sappiamo, però, Xiaomi è anche la regina degli smartphone di fascia medio/alta, nella quale ha sempre proposte validissime se non best in class. Secondo i più recenti rumor, la casa cinese è pronta a rilasciare diversi dispositivi di questo tipo tra cui Mi 11 Lite, che dovrebbe arrivare in versione 4G e 5G.

Il leaker Sudhanshu, su Twitter, ha riportato che questo dispositivo dovrebbe arrivare anche in Europa e ha rilasciato molte informazioni sulla presunta variante 4G del device. Le specifiche di questo telefono dovrebbero essere di tutto rispetto, con uno schermo da 6,55 pollici AMOLED da 90 Hz di refresh rate ma soprattutto uno Snapdragon 732G, un ottimo SoC.

Se le specifiche fossero confermate ci troveremmo di fronte ad un device molto interessante

Anche il comparto fotografico dovrebbe essere di buon livello, con 3 fotocamere sul retro, una principale da 64 MP, una probabile grandangolare da 8 MP e una macro da 5 MP. Pare piuttosto probabile inoltre che il device arrivi con la MIUI 12 basata su Android 11, una batteria da 4250 mAh e il supporto alla ricarica rapida 33 W. Altre specifiche presunte, più inaspettate, se così si può dire, saranno il supporto a una espansione di memoria tramite microSD, e l’assenza del jack da 3,5 mm.

Il leaker ha poi speculato sulla possibile presenza nella scatola di vendita del caricatore, e ha perfino rilasciato dei render che vedono il device “vestito” da 3 colori: nero, azzurro e rosa. Dalle immagini si può notare che il design generale ricorda quello del fratello maggiore Mi 11 5G, specialmente per quanto riguarda l’estetica del modulo fotografico posteriore.

Il device potrebbe poi arrivare in Cina con il nome Xiaomi CC 11, nome trapelato grazie ad alcuni documenti di certificazione da enti cinesi. Inoltre il device potrebbe arrivare in una variante con Snapdragon 775 e nel caso sarebbe il primo al mondo con questo SoC, speriamo di vedere la stessa variante anche in Europa.