Avete mai sentito parlare di Winelivery? Si tratta del primo servizio italiano di consegna a domicilio di vino, alcolici e soft drink per aperitivi home made e pranzi – o cene – accompagnati con la propria bevanda preferita. Winelivery garantisce la consegna a domicilio di vino, birra, liquori, superalcolici, analcolici, soft drink e persino stuzzichini in appena trenta minuti e, cosa più importante, alla temperatura ideale! Insomma, pronto per essere servito e gustato. E se avete bisogno di ghiaccio, non preoccupatevi: potete chiederlo direttamente a Winelivery.

L’app di Winelivery è disponibile sia per smartphone Android che per iPhone, mentre il servizio è attivo in oltre cinquanta città italiane tra cui Bologna, Caserta, Firenze, Lecce, Milano, Roma, Torino e Venezia garantendo ovunque la consegna in tempi record. Tutti i prodotti disponibili sono stati selezionati da un team di esperti per offrire ai consumatori le migliori scelte tra piccoli e grandi produttori, stringendo accordi direttamente con le aziende per prelevare il prodotto e consegnarlo senza passare per un intermediario. Ciò garantisce un servizio più veloce e, soprattutto, più economico.

Da oggi è possibile pagare con Satispay

A partire da oggi, l’app integra tra le soluzioni di pagamento disponibili anche Satispay, per una più rapida e sicura transazione. Dopo aver selezionato il prodotto che desiderate acquistare, potete pagare il vostro acquisto senza inserire la vostra password o i dettagli della vostra carta di credito. Vi basterà selezionare Satispay e confermare la transazione attraverso l’app. Se Satispay rientra tra i vostri metodi di pagamento preferiti e abituali, potete anche attivare il pagamento automatico che vi permetterà di risparmiare un po’ di tempo non richiedendo ogni volta di selezionare la soluzione di pagamento preferita. Per farlo, basterà accedere all’app di Winelivery, selezionare Satispay tra i sistemi di pagamento, aprire l’app e cliccare su “Autorizza”. Da questo momento in poi, tutti gli acquisti effettuati su Winelivery verranno automaticamente addebitati sul conto Satispay.

Questa nuova partnership è stata inaugurata con una campagna di cashback: a partire da oggi e fino al prossimo 18 aprile, per qualsiasi prodotto acquistato sull’app si riceverà automaticamente il 5% di cashback sul primo acquisto con Satispay.

“Siamo alla continua ricerca di soluzioni innovative per rendere l’esperienza dei nostri clienti sempre più piacevole, affidabile e rapida. In questo caso, sono stati proprio i nostri clienti a chiederci di portare anche Satispay dentro la nostra app e siamo felici di aver saputo rispondere velocemente alla loro richiesta” ha commentato il CEO e Co-Founder di Winelivery Francesco Magro “Siamo entusiasti di questo nuovo accordo con Satispay: è proprio uno di quei tasselli volti a migliorare l’esperienza utente, che riteniamo fondamentale nel nostro percorso di crescita. Satispay è ormai una delle più importanti scale up italiane ed è anche per questo che ci rende orgogliosi di questa partnership”.

Se vuoi creare un conto Satispay puoi farlo semplicemente scaricando l’applicazione per Android oppure per iOS.