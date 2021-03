Nelle ultime versioni di Android il team di Google ha lavorato su alcune tecnologie di rilevamento locale che le app possono sfruttare per trovare oggetti e utenti nelle vicinanze e un nuovo importante step di questo percorso è rappresentato dalla pubblicazione sul Google Play Store di una nuova applicazione: stiamo parlando di WifiNanScan App.

Si tratta di una soluzione studiata per consentire agli sviluppatori di effettuare esperimenti con Wi-Fi Aware, tecnologia nota anche come Neighbor Awareness Networking (NAN), che permette ai dispositivi basati su Android 8.0 (o versione superiore) di “rilevare e connettersi direttamente tra loro senza alcun altro tipo di connettività”, rilevando i dispositivi nelle vicinanze e creando connessioni di rete in grado di “condividere grandi quantità di dati” o inviare brevi messaggi.

Stando a quanto spiegato da Google, questa tecnologia supporta “velocità di trasmissione più elevate su distanze maggiori rispetto alle connessioni Bluetooth”.

WifiNanScan App per Android sbarca sul Google Play Store

Pubblicata da Developed with Google, WifiNanScan App è stata realizzata con l’intento di dimostrare come sfruttare la tecnologia NAN per rilevare la distanza tra due dispositivi (“Con questa app è possibile ottenere una misura della distanza con una precisione di circa 1 metro con telefoni distanti fino a 15 metri”).

Sempre nella descrizione si legge che gli sviluppatori, i produttori di dispositivi e i ricercatori possono utilizzare questo strumento per convalidare le misurazioni della distanza, consentendo lo sviluppo di un sistema peer-to-peer e per il trasferimento dei dati, oltre a soluzioni per trovare il proprio device e altre applicazioni, il tutto basato sull’API WiFi Aware/NAN.

Ecco qualche screenshot della nuova applicazione di Google:

E la conferma del fatto che Google abbia importanti progetti per la tecnologia Wi-Fi Aware arriva dai miglioramenti apportati ad essa in Android 12 per quanto riguarda l’efficienza e la risoluzione delle connessioni perse.