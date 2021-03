TIM segue le orme di altri operatori e si attiva per bloccare i servizi a sovrapprezzo (VAS) per tutti i propri clienti; il blocco sarà automatico e dovrebbe completarsi entro la fine del mese di maggio 2021.

In arrivo il blocco dei servizi VAS da parte di TIM

TIM ha iniziato a comunicare tale attività, richiesta dall’Autorità competente, ai propri clienti con degli SMS informativi; i clienti coinvolti saranno tutti coloro i quali non hanno già in precedenza bloccato i servizi VAS, attraverso i vari strumenti messi a disposizione da TIM come il numero 119, l’assistente virtuale, l’app MyTIM o l’area clienti MyTIM sul sito ufficiale.

Gentile Cliente, TIM è sempre attenta alla tua sicurezza e, per proteggerti da addebiti per servizi premium indesiderati, abiliterà tra 30 giorni gratuitamente sulla tua linea il blocco automatico di questi servizi, in attuazione a quanto previsto dalla delibera AGCOM n. 10/21/con. Il blocco impedirà l’attivazione dei servizi Premium e quelli già attivi verranno disattivati automaticamente. Se non vuoi che venga abilitato il blocco rispondi a questo SMS scrivendo “NON ACCONSENTO”. Per info, vai su https://www.tim.it/assistenza/costi-e-pagamenti/servizi-premium

I servizi VAS sono tutti quei servizi aggiuntivi, attivabili tramite SMS o connessione internet, che offrono oroscopi, giochi, video e musica in streaming, notizie, previsioni meteo, suonerie, con pagamenti una tantum o in abbonamento.

Nel caso il cliente non voglia procedere al blocco di tali servizi, dovrà rispondere all’SMS informativo con “NON ACCONSENTO”.