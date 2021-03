Redmi Note 10 Pro è uno degli smartphone di fascia media più interessanti e completi dell’ultimo periodo e nel momento in cui scriviamo, sebbene non sia ancora neppure disponibile all’acquisto, è già protagonista di un’offerta estremamente interessante su Amazon Spagna.

Tantissimi utenti hanno drizzato le antenne al momento della presentazione ufficiale della serie Redmi Note 10 e altrettanti potenziali acquirenti hanno già messo nel mirino proprio il modello Redmi Note 10 Pro. E d’altronde è impossibile biasimarli: lo smartphone mette sul piatto un display AMOLED con frequenza di refresh a 120 Hz, un comparto fotografico capeggiato da un sensore principale da 108 megapixel, una batteria da 5.020 mAh con annessa ricarica rapida a 33 watt e tanto altro.

Le uniche due piccole sbavature tecniche possono essere individuate nella mancanza della connettività 5G e nella scelta di un SoC che, se fosse stato leggermente più spinto, non sarebbe stato disdegnato. Per tutti i dettagli su Redmi Note 10 Pro, sui suoi pregi e sui suoi difetti, vi rimandiamo alla nostra recensione.

Redmi Note 10 Pro subito in offerta su Amazon Spagna

Il focus di questo articolo però è un altro e lo avete letto sia nel titolo che in apertura: nonostante Redmi Note 10 Pro non sia ancora disponibile – lo sarà dalla fine del mese di marzo – Amazon Spagna permette già di acquistarlo in prevendita e per giunta con uno sconto già estremamente interessante: 50 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 299,90 euro.

Lo smartphone è in versione ES, è venduto e spedito da Amazon e sarà disponibile dal 31 marzo. Ecco i link per acquistarlo subito:

Se avete deciso di non attendere oltre e fiondarvi su quest’offerta ma siete titubanti sull’acquistare su Amazon Spagna, non perdetevi la nostra guida.