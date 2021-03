La serie OPPO Find X3 è da oggi disponibile per l’acquisto in Italia, ma finora non si conosceva il grado di supporto che di fatto l’azienda cinese avrebbe riservato per i suoi nuovi dispositivi: oggi sono però arrivate notizie ufficiali che vengono direttamente dalla divisione australiana di OPPO.

Supporto software almeno fino al 2023 per la serie OPPO Find X3

Dall’intervista condotta dai colleghi di Ausdroid, si evince che OPPO Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite riceveranno – questa la promessa – almeno due nuove versioni Android (ad esempio, se un dispositivo viene lanciato con Android 11, gli smartphone OPPO saranno aggiornati ad Android 13) e due anni di aggiornamenti di sicurezza (ogni 3 mesi). Questo significa che di fatto OPPO, a differenza di aziende concorrenti (come Samsung), non garantisce 4 anni di patch di sicurezza nemmeno per i suoi dispositivi top di gamma.

Cosa pensate della strategia di update di OPPO? Non credete che, posizionando i suoi smartphone in una fascia di prezzo che si avvicina ai flagship di Samsung, l’azienda cinese avrebbe dovuto quantomeno garantire 3 anni di aggiornamenti di sicurezza? Bene, fateci sapere la vostra opinione.

