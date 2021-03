Mancano ormai poche ore all’evento di lancio ufficiale di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, in programma per domani e in Rete continuano a susseguirsi senza sosta anticipazioni e indiscrezioni che provano a svelarci quelle che dovrebbero essere le principali feature dei nuovi smartphone di OnePlus.

E così nelle scorse ore il solito evleaks ha pubblicato alcune nuove immagini rendering che ci mostrano OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, la cui principale differenza dal punto di vista estetico si trova sulla parte posteriore ed è rappresentata dal comparto fotografico, che sulla versione “base” avrà un sensore in meno ma che potrà comunque contare sulla tecnologia di Hasselblad.

Ecco, quindi, le quattro colorazioni della prossima serie di smartphone di fascia alta di OnePlus:

Ecco OnePlus 9 Pro in versione Pine Green

E sempre a proposito della nuova serie di smartphone di OnePlus, sul forum ufficiale il produttore cinese ha pubblicato alcune immagini che ci mostrano la versione Pro nella colorazione Pine Green, mettendo in risalto come sia frutto di una combinazione di diversi fattori.

Il produttore, infatti, ci tiene a precisare che quando progetta i suoi telefoni pensa anche al materiale della scocca, alla sua consistenza e a come cattura la luce, aggiungendo che questa versione Pine Green può contare su una finitura a doppio strato (con una pellicola opaca e un vetro satinato opaco), con un risultato morbido al tatto ed esente dall’accumulo di impronte digitali.

Pete Lau, CEO e fondatore di OnePlus, ha inoltre annunciato che con la serie OnePlus 9 tornerà una speciale custodia che è stata lanciata alcuni anni fa con OnePlus 5T: stiamo parlando di OnePlus Droid.

Now you can get your wish. pic.twitter.com/kG2gbd69Xw — Pete Lau (@PeteLau) March 19, 2021

Questa custodia si andrà ad affiancare alle altre pensate dal produttore cinese per offrire agli utenti varie soluzioni per proteggere il proprio nuovo smartphone:

Infine, la serie OnePlus 9 potrà contare su un accessorio dedicato agli appassionati di videogame: si tratta di una coppia di pulsanti fisici che gli utenti potranno collegare al proprio telefono mentre giocano, così da poter contare su un’esperienza più coinvolgente.

Questo accessorio sarà certamente compatibile con OnePlus 9R, speciale versione dello smartphone che dovrebbe essere commercializzata soltanto in India.

Appuntamento a domani per la presentazione ufficiale.