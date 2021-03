Sebbene abbiano sempre tentato di darsi una propria identità ben definita, OnePlus e OPPO sono unite da un legame inscindibile che, di tanto in tanto, riaffiora prepotentemente: così non sorprende che in Cina OnePlus 8 e OnePlus 9 abbandoneranno HydrogenOS per passare alla ColorOS 11 di OPPO.

OnePlus 8 e OnePlus 9 passano a ColorOS 11 in Cina

Come confermato da Pete Lau su Weibo a poche ore dalla presentazione, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro utilizzeranno in Cina la ColorOS 11 sviluppata da OPPO e non, come atteso, la HydrogenOS. Questo significa che di fatto OnePlus abbia deciso di abbandonare per il mercato cinese l’interfaccia utente, “gemella” della OxygenOS europea, in favore del firmware che montano i dispositivi OPPO. C’è di più però: anche coloro che possiedono un OnePlus 8 cinese possono passare a ColorOS 11 per evitare di restare su un firmware il cui sviluppo si è, in effetti, fermato.

Cosa cambierà per il mercato europeo? Nulla, almeno per il momento: gli utenti europei di OnePlus continueranno infatti ad acquistare dispositivi basati sul firmware personalizzato OxygenOS. Vi ricordiamo che la serie OnePlus 9 verrà lanciata domani a livello globale, mentre un evento speciale è previsto per la Cina.

