Xiaomi è noto soprattutto come produttore di smartphone, tuttavia l’azienda offre un vasto assortimento di prodotti disponibili nel suo catalogo che includono articoli per la smart home, droni, monopattini elettrici e molto altro.

Oggi Xiaomi ha presentato ufficialmente Xiaomi Mi Zoom Bracket Selfie Stick, un nuovo bastone per selfie telescopico multiuso che si aggiunge al suo nutrito catalogo di accessori.

Mi Zoom Bracket Selfie Stick è come un coltellino svizzero

Con questo selfie stick gli utenti possono facilmente ingrandire e rimpicciolire l’inquadratura durante l’acquisizione di immagini e video e passare rapidamente dalla fotocamera anteriore a quella posteriore anche a distanza utilizzando un comodo pulsante.

L’impugnatura del bastone selfie può essere facilmente trasformata in un treppiede, inoltre il selfie stick supporta anche lo zoom da remoto tramite l’apposito pulsante.

Si tratta di un aggiornamento del precedente prodotto che rende questo accessorio molto versatile, maneggevole e facile da trasportare.

Xiaomi Mi Zoom Bracket Selfie Stick sarà in vendita in crowdfunding in Cina su Xiaomi Mall e Xiaomi Home dalle ore 10 del 24 marzo al prezzo di lancio di 79 yuan (circa 10 euro) comprensivo delle spese di spedizione. Attualmente non abbiamo informazioni in merito a una possibile commercializzazione del prodotto in altri paesi.