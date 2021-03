Nelle ultime settimane il team di sviluppatori di Google che si occupa del Google Play Store ha introdotto soltanto modifiche secondarie ma, stando alle segnalazioni che continuano a ripetersi in Rete, non sono state in grado di risolvere alcuni dei problemi lamentati dagli utenti Android.

Un esempio è rappresentato dalla sezione dedicata alle applicazioni e ai giochi installati, nella quale sono in tanti a riscontrare rallentamenti, caricamenti incerti e, in alcuni casi più drastici, anche qualche crash.

Quella che segue è una testimonianza che nelle scorse ore Artem Russakovskii ha voluto condividere con tutti attraverso Twitter:

Play Store’s My Apps has a horrific performance issue that completely destroys the app for sometimes longer than a full minute.

BUT only if a Chrome or WebView update is involved. Otherwise, everything is fine.

Why does this happen @GooglePlay? It’s been an issue for years. pic.twitter.com/IFKED9DTsn

— Artem Russakovskii (@ArtemR) March 21, 2021