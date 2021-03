Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato la certificazione, da parte delle autorità europee, di Xiaomi Mi Band 6 sottolineando come tale evento indicasse la possibilità di una presentazione in tempi molto brevi. È proprio Xiaomi ad annunciare un evento che si terrà lunedì prossimo in Cina e che vedrà come grande protagonista Xiaomi Mi 11 Ultra, l’attesissimo modello premium destinato a sfidare ad armi pari i migliori smartphone della categoria premium.

Nella stessa occasione dovrebbe essere annunciato anche Mi Notebook Pro 2021 ma, secondo quanto riporta questa fonte, sarà anche il giorno di Xiaomi Mi Band 6, la nuova versione della smartband che nel corso degli anni ha sempre ottenuto ottimi successi di vendita, complice una lenta ma costante evoluzione.

Se dal punto di vista estetico non sono attese novità rilevanti, come sembra confermare l’immagine soprastante, la dotazione di sensori dovrebbe farsi davvero seria. Oltre al classico sistema di misurazione del battito cardiaco, Mi Band 6 sarà in grado, secondo quanto riportano i ben informati, di misurare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e avrebbe un ricevitore GPS, per tracciare i propri allenamenti.

A proposito di questo, sembra che saranno riconosciute 30 diverse attività di allenamento, contro le 11 della generazione attuale, ci saranno maggiori integrazioni con WhatsApp e Telegram e verrà aggiunto il supporto alle emoji. Lo schermo dovrebbe essere leggermente più grande di quello di Mi Band 5 e con una risoluzione superiore, per migliorare la qualità visiva.

Quello che più interessa ai Mi Fan però e il prezzo, e secondo le indiscrezioni non dovrebbe cambiare, almeno sul mercato cinese: 189 yuan per il modello base e 229 yuan per quello con NFC, rispettivamente 25 e 30 auro in Cina. Segnatevi dunque sul calendario la data del 29 marzo, perché ci aspettano davvero tante novità.

In copertina Xiaomi Mi Band 5