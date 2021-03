Al momento Clubhouse è stato rilasciato esclusivamente su iOS e solo con invito in quanto si trova ancora in fase di test. In attesa della pubblicazione dell’app ufficiale per Android attualmente in lavorazione uno sviluppatore ha realizzato un porting basato sul codice sorgente liberamente accessibile.

Grazie a un’app chiamata House Club, da oggi anche le persone in possesso di uno smartphone Android possono unirsi al social della voce che vanta già milioni di utenti.

Ecco come installare Clubhouse su Android

Lo sviluppatore Grishka attivo su GitHub ha reso disponibile in questa pagina il file APK relativo all’app House Club.

Una volta scaricato il file direttamente sul dispositivo Android è necessario aprirlo e fornire le autorizzazioni richieste per consentire l’installazione di app al di fuori del Play Store di Google, dopodiché House Club verrà installata.

Al termine dell’installazione basterà avviarla come qualsiasi altra app e inserire il numero di telefono per procedere all’attivazione dell’account, tuttavia questa operazione è fattibile anche tramite invito da parte di un amico.

Una volta effettuato l’accesso vi troverete in un’app simile alla versione iOS di Clubhouse, seppur con qualche limitazione, che permetterà di entrare nelle stanze, chiedere parola e parlare insieme con gli altri proprio come con l’app ufficiale.

L’elenco aggiornato delle funzionalità supportate include:

Login

Registrazione

Vedere l’elenco delle stanze

Entrare e unirsi nelle stanze

Alzare la mano per parlare

Accettare di parlare quando il moderatore lo consente

Aggiornamento in tempo reale dei partecipanti alla stanza

Pagina profilo

Possibilità di seguire o non seguire determinate persone

Notifiche

House Club è un’applicazione non ufficiale, ma essendo un porting basato sul codice sorgente non si corrono pericoli maggiori rispetto all’app ufficiale su iOS.