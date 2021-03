Lunedì il portafoglio di smartphone di WINDTRE si dovrebbe arricchire di nuove offerte dedicata a chi desidera acquistare a rate uno dei modelli della serie OPPO Find X3 e TCL 20 SE.

Le nuove offerte a rate di WINDTRE per i device di OPPO prevedono canoni a partire da 10 euro (a seconda del piano abbinato all’acquisto dello smartphone) e una durata di 30 mesi, senza anticipo e con finanziamento.

Questi alcuni esempi che riguardano i nuovi smartphone di OPPO:

OPPO Find X3 Neo a 10 euro al mese con Smart Pack Unlimited 5G (con uno sconto totale di 329 euro)

OPPO Find X3 Neo a 12 euro al mese con Smart Pack 100 5G (con uno sconto totale di 269 euro)

OPPO Find X3 Neo a 14 euro al mese con Smart Pack Young 5G (con uno sconto totale di 209 euro)

OPPO Find X3 Pro a 20 euro al mese con Smart Pack Unlimited 5G (con uno sconto totale di 379 euro)

OPPO Find X3 Pro a 24 euro al mese con Smart Pack 100 5G (con uno sconto totale di 259 euro)

OPPO Find X3 Pro a 26 euro al mese con Smart Pack Young 5G (con uno sconto totale di 199 euro)

Ricordiamo che chi acquisterà i nuovi smartphone di OPPO entro il 30 aprile 2021 potrà usufruire di un’interessante promozione.

Passando a TCL 20 SE, dal 22 marzo potrà essere acquistato in 24 rate con anticipo zero. Ecco qualche esempio:

a partire da 12,99 euro al mese con le offerte XLarge, Large e Medium

a 14,99 euro al mese con Smart Pack Young 5G

a 16,99 euro al mese con Smart Pack 100 5G

a 29,99 euro al mese con Unlimited 5G

WINDTRE proroga una promozione molto apprezzata

Restando in casa WINDTRE, l’operatore ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2021 la promozione in virtù della quale chi attiva una delle sue offerte di rete fissa potrà usufruire di 12 mesi in omaggio di Amazon Prime.

La promozione in questione comprende le nuove sottoscrizioni delle varie offerte di rete fissa di WINDTRE (a eccezione di quella Voce Più) ma non i cambi di piano e gli upgrade di rete.

I nuovi clienti, una volta attivata l’offerta dell’operatore, riceveranno un’email con le istruzioni per ricevere il codice per i 12 mesi gratis di Amazon Prime. Alla scadenza del periodo promozionale (del quale potranno usufruire anche i già abbonati ad Amazon Prime), l’abbonamento si rinnoverà automaticamente (salvo eventuale disdetta).

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

