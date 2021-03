In attesa del lancio ufficiale di POCO X3 Pro, in programma per lunedì 22 marzo, dallo store ufficiale di Xiaomi arriva la conferma di quelle che saranno le caratteristiche su cui potrà contare il nuovo smartphone di fascia media.

POCO X3 Pro potrà essere considerato un vero e proprio flagship killer, forte di un processore Qualcomm Snapdragon 860 (CPU octa-core Kyro 485 a 2.96 GHz e GPU Adreno 640) e di una serie di scelte che puntano più alla sostanza che ai grandi numeri.

La scheda tecnica completa di POCO X3 Pro a due giorni dal lancio ufficiale

Queste dovrebbero essere le principali feature di POCO X3 Pro:

display IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, touch sampling rate a 240 Hz, luminosità 450 nits, contrast ratio 1500:1 e protezione Gorilla Glass 6

processore Qualcomm Snapdragon 860 (una versione potenziata di Qualcomm Snapdragon 855 realizzata con tecnologia a 7 nm)

LiquidCool Technology 1.0 Plus

6 GB o 8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria integrata UFS 3.1 con possibilità di espansione via microSDXC

fotocamera frontale da 20 megapixel

quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel)

doppio altoparlante, certificazione Hi-Res audio e ingresso jack audio da 3,5 mm

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale della scocca

supporto Dual-SIM

2G/3G/4G

Bluetooth 5, Wi-Fi 5, NFC

batteria da 5.160 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W)

porta USB Type-C

9,4 mm di spessore e 215 grammi di peso

interfaccia MIUI 12 basata su Android 11

Prezzi e colori del nuovo smartphone di POCO

Per quanto riguarda il Vietnam, Paese dal quale arrivano tali informazioni, l’esordio ufficiale è in programma per il 27 marzo e POCO X3 Pro dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni (Black, Blue e Yellow Copper).

In Vietnam lo smartphone di POCO dovrebbe essere venduto ad un prezzo pari, al cambio, a poco più di 300 euro nella versione con 8 GB di RAM e quella con 6 GB, pertanto, dovrebbe essere proposta a meno di 300 euro.