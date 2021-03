Motorola è al lavoro su un nuovo smartphone di fascia media che potrebbe essere presto lanciato sul mercato con il nome di Motorola Moto G60 e le cui principali feature sono emerse in Rete nelle scorse ore.

Stando a quanto è stato rivelato dallo staff di XDA Developers, Motorola Moto G60 è chiamato in codice con il nome di “hanoip” e dovrebbe essere lanciato in Europa e America Latina con a bordo Android 11 (ci saranno diversi numeri modello: XT2135-1, XT2135-2 e XT2147-1).

Cosa sappiamo delle principali feature di Motorola Moto G60

Il nuovo smartphone di Motorola dovrebbe poter contare su un display da 6,78 pollici (non è chiaro se avrà un pannello LCD o AMOLED) con risoluzione Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz e un foro al centro per fare spazio a una fotocamera frontale da 32 megapixel, 4 GB o 6 GB di RAM, 64 GB o 128 GB di memoria integrata (UFS 2.1) e una batteria da 6.000 mAh.

Purtroppo meno certezze vi sono sul processore, che stando ad alcune indiscrezioni potrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 732G.

Il comparto fotografico posteriore dovrebbe poter contare su un sensore primario Samsung ISOCELL HM2 da 108 megapixel, uno ultra grandangolare OV16A1Q da 16 megapixel e uno OV02B1b da 2 megapixel. Pare, inoltre, che il team del produttore abbia lavorato su varie feature per garantire agli utenti un’esperienza più ricca, come una modalità per i documenti, il supporto AI per gli scatti in condizioni di luce difficili e i video “dual capture“.

La principale differenza tra XT2135-1/2 e XT2147-1 è rappresentata dal sensore fotografico primario: i primi due dovrebbero averne uno OmniVision da 64 megapixel mentre soltanto il terzo dovrebbe vantare quello da 108 megapixel di Samsung. Differenze anche per la fotocamera frontale, in quanto il sensore da 32 megapixel dovrebbe essere presente nei modelli XT2135-1/2 mentre su XT2147-1 dovrebbe trovare posto un sensore da 16 megapixel.

Il lancio ufficiale dovrebbe essere ormai imminente, soprattutto se si considera che il device è già stato certificato in India (dal Bureau of Indian Standards) e negli Stati Uniti (dalla Federal Communications Commission). Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo Motorola Moto G60 si andrà a posizionare.

Leggi anche: la recensione di Motorola Moto G10