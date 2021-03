Nel caso un cliente Iliad non utilizzasse una SIM da svariati mesi riceverà una notifica da parte dell’operatore che lo avviserà della possibilità che la SIM potrebbe essere sospesa e anche disattivata definitivamente, come previsto dalla carta servizi.

In fase di attivazione di una SIM ricaricabile Iliad viene richiesto anche un’indirizzo email necessario per recuperare le credenziali di accesso all’area personale o per ricevere altre comunicazioni dall’operatore.

Iliad utilizzerà questo indirizzo email anche per informare i clienti che hanno una SIM inattiva che questa potrebbe essere sospesa dopo 12 mesi di inutilizzo.

Il messaggio invita pertanto a effettuare una ricarica e a utilizzare la propria offerta Iliad telefonando, inviando SMS o navigando. Ecco il testo completo contenuto nell’email:

“Ciao,

la tua SIM associata al numero […] risulta inattiva da alcuni mesi. Ti ricordiamo che, dopo 12 mesi di inutilizzo, iliad può sospendere la tua SIM.

Per poter continuare ad usufruire della tua offerta e mantenere il tuo numero di telefono puoi effettuare una ricarica, inserire la SIM nel telefono e utilizzare la tua offerta chiamando, navigando o inviando SMS.

Per ogni informazione puoi rivolgerti al nostro Servizio Utenti al 177.

Team iliad”

Iliad può sospendere una SIM per inutilizzo

In base a quanto riportato nella carta servizi dell’operatore, in caso di inutilizzo o di mancata ricarica del credito sulla SIM per 12 mesi consecutivi essa verrà disattivata, tuttavia il numero telefonico resterà a disposizione del cliente per l’eventuale riattivazione del servizio sul medesimo numero nei 12 mesi successivi, ossia fino a 24 mesi dall’ultima ricarica effettuata.

Scaduto questo termine il cliente non potrà più riattivare la SIM e e il numero mobile potrà essere assegnato a un altro cliente. Iliad ha conquistato 2 milioni di nuovi utenti nel 2020 e ora punta alla rete fissa.