Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della release 2.21.6.11.

Le novità della versione 2.21.6.11 di WhatsApp Beta per Android

La scorsa settimana è emerso che il team di WhatsApp è al lavoro su una nuova feature che permetterà agli utenti di cambiare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali e finalmente con la versione 2.21.6.11 abbiamo qualche dettaglio sul suo funzionamento.

Stando a quanto è stato scoperto dallo staff di WABetaInfo, gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra tre diverse velocità di riproduzione: a quella normale (1.0 x), infatti, si vanno ad affiancare altre due opzioni (1,5 x e 2.0 x). Ecco qualche screenshot:

L’interfaccia studiata dal team di sviluppatori di WhatsApp Beta è piuttosto semplice e piacevole e permette agli utenti di cambiare la velocità di riproduzione con un tap sull’apposita etichetta.

Allo stato attuale tale novità è ancora in fase di sviluppo e sarà implementata nelle prossime settimane in una futura build beta. Probabilmente prima che la possibilità di cambiare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali venga messa a disposizione di tutti gli utenti ci sarà da attendere ancora un po’ di tempo.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.6.11 di WhatsApp beta per i dispositivi basati su Android è in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per tutti gli utenti che si sono registrati al programma di beta testing (potete trovare la pagina a esso dedicata seguendo questo link).

Chi, invece, non fosse riuscito ad iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare questa release, ha la possibilità di farlo installando manualmente l’APK della versione 2.21.6.11 dell’applicazione per Android, che può essere scaricato da APK Mirror (seguendo questo link).