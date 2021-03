Dopo l’omaggio fatto per l’8 marzo, TIM lancia un’altra iniziativa perfetta per chi usa parecchio la connessione dati: in occasione della Festa del Papà l’operatore regala giga illimitati da utilizzare entro la mezzanotte del giorno successivo all’attivazione. Vediamo più nel dettaglio come funziona.

TIM regala giga illimitati per la Festa del Papà con TIM Party

TIM torna a regalare giga illimitati, nei limiti di quella che viene definita buona fede e correttezza, per la Festa del Papà. L’iniziativa è riservata ai clienti iscritti a TIM Party, che potranno navigare senza limiti fino alla mezzanotte del giorno successivo all’attivazione, con disattivazione automatica senza costi.

Per usufruirne gli utenti devono essere iscritti a TIM Party, disporre di un’offerta dati a pagamento sulla propria SIM ricaricabile e avere a disposizione del credito residuo. I giga sono illimitati solo in Italia, ma nel periodo di validità, nei Paesi UE previsti, si possono sfruttare 6 giga aggiuntivi rispetto a quelli della propria offerta mensile.

Come attivare giga illimitati con TIM Party

I giga illimitati non si attivano in automatico come capitato in altre occasioni: per attivarli bisogna recarsi nella sezione dedicata al programma TIM Party utilizzando l’app MyTIM oppure il sito ufficiale dell’operatore. L’attivazione avverrà al massimo entro 48 ore, ma generalmente sono richiesti pochi minuti.

Per verificare l’avvenuta attivazione è possibile utilizzare l’applicazione MyTIM sul proprio smartphone Android, la sezione MyTIM Mobile del sito oppure chiamare il numero gratuito 409161.

Vi ricordiamo che per la giornata di oggi (Festa del Papà) e per i prossimi due giorni, è ancora possibile sfruttare le offerte TIM sugli smartphone 5G Xiaomi Mi 10T e Samsung Galaxy A32 5G, con sconti fino a 150 euro.