TikTok è una delle piattaforme social più in vista del momento e, se qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle novità in arrivo lato pubblicità, adesso sono emerse delle indiscrezioni su due nuove funzioni attualmente in fase di sviluppo: i sottotitoli automatici nei video e la possibilità per i creator di organizzare il proprio profilo raggruppando i contenuti in playlist.

A portare alla luce queste nuove funzioni di TikTok è stato il noto e affidabile leaker @alex193a, il quale nelle scorse ore ha pubblicato i due tweet che trovate in fonte, contenenti i primi screenshot dei sottotitoli e delle playlist di TikTok.

Per quanto riguarda i sottotitoli automatici nei video, si tratta di una funzione volta a migliorare l’accessibilità dei contenuti da parte delle persone sorde o con problemi all’udito, ma andrebbe anche a beneficio degli utenti che si trovino in situazioni in cui non possono attivare l’audio.

La funzione deve essere attivata dall’autore del video spuntando l’apposito campo per consentire alla raccolta e all’utilizzo dell’audio per generare i sottotitoli automatici.

Passando alla seconda novità in preparazione, ecco qualche informazione sulle playlist video:

la feature sarebbe rivolta agli account Creator e Business

soltanto i video pubblici potrebbero essere aggiunti ad una playlist e ciascun video potrebbe essere aggiunto ad una sola playlist per volta

i video impostati come privati verrebbero automaticamente rimossi dalla playlist

le playlist potrebbero essere create mediante un’opzione apposita disponibile sul proprio profilo

il nome di ogni playlist non potrebbe superare i 15 caratteri.

Quale delle due nuove funzioni di TikTok vi sembra più interessante?

Grazie ad Alex per la segnalazione