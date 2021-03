E’ passato un bel po’ di tempo dalla presentazione dei nuovi smartphone Redmi della serie Note 10, degli ottimi mid-range dalle caratteristiche all’avanguardia e dal prezzo accessibile. In attesa di scoprire quali saranno i canali di distribuzione dei nuovi smartphone, Xiaomi ha annunciato che renderà presto disponibile per l’acquisto la variante Pro della famiglia.

Redmi Note 10 Pro potrà, infatti, essere acquistato a partire dal prossimo 22 marzo presso tutti i punti vendita MediaWorld, anche online. Lo smartphone sarà disponibile in anteprima nella configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna e potrà essere acquistato al prezzo consigliato al pubblico di 329 euro.

Redmi Note 10 Pro è lo smartphone che state cercando a meno di 350 euro

Redmi Note 10 Pro è davvero un ottimo smartphone per fascia di prezzo in cui si inserisce. Questo smartphone ha dalla sua un buon comparto fotografico, un display super reattivo e un processore veloce, per cui è la scelta ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo per un utilizzo quotidiano senza però eccedere nel prezzo.

Redmi Note 10 Pro sfoggia un display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un piccolo foro al centro che ospita la fotocamera interna da 16 MP. Un refresh rate così alto non è molto comune sugli smartphone di questa fascia di prezzo e offre un’esperienza super fluida tanto nelle sessioni di gioco che nel più semplice utilizzo quotidiano. Sotto la sua scocca si nasconde il SoC Qualcomm Snapdragon 732G con processore octa-core Kyro 470 e GPU Adreno 618. Il tutto è accompagnato con 6 GB o 8 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna UFS 2.2. Si tratta di uno smartphone a alte prestazioni e a basso consumo energetico, pensato per supportare l’utente nelle operazioni quotidiane e durare a lungo, riducendo al minimo i tempi (e le volte) di ricarica. Redmi Note 10 Pro, infatti, è dotato di una grande batteria da 5.020 mAh e supporta la ricarica rapida da 33 W, per una ricarica completa in poco più di un’ora.

Ottimo anche il comparto fotografico, che presenta una quad-camera esterna con sensore principale da 108 MP supportato dalle tecnologie 9-in-1 pixel-binning e Dual native ISO. Completano il comparto fotografico una lente ultra-wide da 8 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un obiettivo telemacro da 5 MP.

Come già anticipato, Redmi Note 10 Pro potrà essere acquistato in anteprima nella configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage a partire dal prossimo 22 marzo presso i punti vendita MediaWorld, sia offline che online. Nei prossimi giorni, Xiaomi dovrebbe comunicare tutti i canali di distribuzione dei nuovi smartphone Redmi della famiglia Note 10.

Acquista su MediaWorld.it