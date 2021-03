Il 23 marzo verrĂ presentata la nuova famiglia di smartphone di fascia alta di OnePlus, ed in questi giorni abbiamo avuto modo di scoprire davvero molto sul loro design e sulle caratteristiche, sia tramite rumor e leak, sia attraverso informazioni ufficiali pubblicate dall’azienda o anticipate direttamente dal CEO Pete Lau.

Nuovi render per OnePlus 9 e 9 Pro…

Ad esempio, sappiamo che OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro utilizzeranno la tecnologia di ricarica rapida Warp Charge 50 W in wireless e Warp Charge 65 W tramite cavo, per non parlare poi delle caratteristiche della nuova serie e del modello OnePlus 9R. Oggi, grazie ad una nuova pubblicazione da parte del sempre fidato Evan Blass, abbiamo l’opportunitĂ di ammirare alcuni nuovi render su OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

Dopo aver scoperto la particolare versione “Morning Mist” di OnePlus 9 Pro, nelle immagini soprastanti abbiamo possiamo ammirare le altre colorazioni con cui i sopracitati smartphone verranno commercializzati. I render fanno riferimento alle colorazioni nero e viola per OnePlus 9, e verde e argento per OnePlus 9 Pro. Inoltre, per tenere alto l’hype circa le capacitĂ fotografiche della serie OnePlus 9, l’account Twitter ufficiale ha pubblicato alcuni scatti fotografici davvero mozzafiato.

…con i case ufficiali prima del lancio

Un ulteriore render svela l’intera famiglia di case ufficiali di OnePlus 9 Pro prima del lancio. Secondo la fonte del leak, i case verranno commercializzati con i seguenti nomi: Sandstone Grey Bumper, Unique Bumper, Karbon Bumper e Sandstone Black Bumper.

Il modello Sandstore Grey Bumper dovrebbe avere due tonalità differenti, mentre la versione Karbon Bumper una texture in rilievo.

OnePlus Watch si mostra per la prima volta

All’evento del 23 marzo non ci saranno solo i nuovi smartphone di fascia alta, ma troverĂ posto anche il tanto atteso e chiacchierato OnePlus Watch. Lo smartwatch di OnePlus è atteso da molto tempo da parte dei fan dell’azienda, e oggi abbiamo l’opportunitĂ di scoprire il suo ipotetico aspetto grazie ad un inedito render.

Dalla immagine pubblicata su Twitter, è possibile notare uno smartwatch munito di cassa circolare (possibilmente da 46 mm), cinturino in silicone e due tasti fisici laterali. Potenzialmente munito di 4 GB di RAM e certificazione IP68, gli ultimi rumor scommettono che OnePlus Watch disporrĂ del tracking automatico dell’attivitĂ fisica, sensore SpO2 e molto altro.