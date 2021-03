Mentre OnePlus si appresta a presentare la nuova famiglia di smartphone di fascia alta il 23 marzo dandoci anche modo di scoprire moltissime novità su di essi, come ad esempio l’incredibile tecnologia di ricarica rapida, in queste ore il colosso cinese ha avviato il rilascio dell’aggiornamento a OxygenOS 10.3.9 per OnePlus 6 e OnePlus 6T.

Novità aggiornamento OxygenOS 10.3.9

L’aggiornamento OxygenOS 10.3.9 per OnePlus 6 e OnePlus 6T porta con sé poche ma buone novità, tra cui:

aggiornamento alle patch di sicurezza di febbraio 2021;

aggiornamento GMS;

correzione di bug e miglioramento della stabilità generale di sistema.

Purtroppo il changelog ufficiale non fa riferimento ad ulteriori novità, ma l’arrivo delle patch di sicurezza di febbraio 2021 è decisamente una notizia per un dispositivo con ormai diversi anni sulle spalle.

Come aggiornare OnePlus 6 e OnePlus 6T

L’aggiornamento di OxygenOS 10.3.9 per OnePlus 6 e OnePlus 6T viene rilasciato come sempre a scaglioni. La compagnia cinese è solita inviare l’aggiornamento OTA ad una piccola percentuale di utenti per testarne la stabilità e scongiurare la comparsa di bug critici, come ad esempio quelli che hanno portato allo stop del rilascio dell’aggiornamento ad Android 11 per OnePlus Nord.

Nel caso in cui non vogliate attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento OTA, potete procedere all’installazione manuale del nuovo firmware tramite i link sottostanti: