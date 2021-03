Google non può certamente vantare i numeri di Samsung o Apple quando si parla degli smartphone venduti ogni anno, ma è innegabile che i Google Pixel rappresentino alcuni tra i migliori smartphone Android sul mercato. Apprezzati per l’estrema pulizia dell’esperienza Android, la grande ottimizzazione fra hardware e software e, ovviamente, l’incredibile qualità delle fotocamere disponibili anche negli smartphone Google di fascia media, sembra che l’azienda di Mountain View abbia ancora molta strada da fare per quanto riguarda il tasso di fedeltà dei suoi utenti.

Il 35% pensa di cambiare brand

Infatti, secondo una indagine di mercato di SellCell del 2021 incentrata sulla fedeltà degli utenti su Google Pixel negli USA, è stato registrato un importante calo di fedeltà. In appena due anni, dal 2019 ad oggi, la fedeltà degli utenti al brand è passato dall’84% al 65,2%; il dato fa riflettere in quanto quasi il 35% degli utenti intervistati ha dichiarato di valutare l’acquisto di altri smartphone che non siano Google Pixel.

Da dove arriva questo problema di fedeltà al brand? Google paga, forse più di tutti, un portfolio di prodotti piuttosto ristretto e, diciamocelo, un po’ confusionario tra Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5. La speranza è che l’azienda possa svelare una lineup più chiara e competitiva per quest’anno, magari ad iniziare dal tanto atteso Google Pixel 6.

Cosa ne pensate di questa indagine di mercato? Se possedete un Google Pixel, sareste disposti ad acquistarne un altro o passereste ad un altro brand? Parliamone nei commenti qui in basso!

