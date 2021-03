Nelle ultime ore ci sono stati importanti cambiamenti per Google Lens: dapprima abbiamo scoperto l’arrivo della nuova scorciatoia per accedere rapidamente alla galleria di sistema, e poi la decisione della leader del progetto di cambiare azienda.

Google Lens abbraccia una nuova icona

Malgrado ciò, le novità di oggi riguardano l’arrivo di una rinnovata icona di Google Lens. Come si può notare dalle immagini sottostanti, l’icona di Google Lens è adesso a tutti gli effetti quella di una macchina fotografica caratterizzata dai classici colori Google.

È possibile notare, ad esempio, il mirino tipico delle macchine fotografiche analogiche e digitali, un’aggiunta pensata per indicare agli utenti che tappando quel tasto verrà avviata l’applicazione fotocamera del proprio smartphone.

La novità è attualmente in rilascio per gli utenti muniti della versione beta dell’app Google, e nel corso delle prossime settimane è probabile che troverà posto anche all’interno di altre applicazioni Google.

YouTube Music migliora i risultati di ricerca

In queste ore, tramite un aggiornamento lato server, diversi utenti su Reddit hanno ricevuto una simpatica aggiunta su YouTube Music. Adesso, durante la ricerca di una nuova canzone tramite l’apposito pannello dell’app, è possibile notare l’arrivo dei dettagli del brano richiesto, come mostra l’immagine sottostante.

Il sistema funziona in questo modo: non appena si inizia a digitare il titolo del brano, il sistema di ricerca di YouTube Music mostra i risultati testuali correlati e, più in basso alla UI, i dettagli sulla canzone ricercata. Nel caso specifico appaiono il nome dell’album, della canzone e l’immagine della copertina del disco. Tappando i tre pallini subito di fianco, invece, è possibile scegliere di far partire una stazione radio, aggiungere il brano alla coda, aggiungerlo ad una playlist oppure condividerlo.

Come abbiamo sottolineato qualche riga più su, la novità è attualmente in rollout come aggiornamento lato server, ma potete controllare la presenza di eventuali update da fare tappando il badge del Play Store sottostante.