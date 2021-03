Se siete alla ricerca delle giuste promozioni per acquistare nuovi dispositivi hi-tech, Euronics saluta l’arrivo della primavera annunciando la promozione “Sottocosto” per dieci giorni consecutivi.

Sottocosto Euronics per 10 dieci giorni

Infatti, a partire da oggi, 19 marzo 2021, e fino al 29 marzo 2021, la famosa catena di elettronica metterà in sconto un grandissimo numero di prodotti appartenenti a tantissime categorie di prodotto, come ad esempio smartphone, tablet, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici, notebook, accessori, giochi e anche console.

Ecco alcune delle imperdibili proposte Sottocosto Euronics disponibili fin da subito sul sito dell’azienda:

La promozione Sottocosto Euronics per l'arrivo della primavera proporrà quindi prodotti in sconto anche fino al 50% del prezzo di listino.

La lista di tutti i prodotti Sottocosto Euronics