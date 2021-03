TikTok, nel mese di febbraio 2021, è stata l’applicazione più redditizia con più di 110 milioni di dollari di acquisti da parte degli utenti, in un solo mese. Uno dei canali più redditizi di monetizzazione arriva ovviamente dalla pubblicità, ed in queste ore molti utenti stanno ricevendo una nuova notifica all’avvio dell’app circa importanti cambiamenti relativi alla gestione della pubblicità in-app.

Pubblicità obbligatoria da aprile

Com’è possibile notare dall’immagine sottostante, infatti, “a partire dal 15 aprile, le tue impostazioni cambieranno e le pubblicità che vedrai riguarderanno le tue azioni effettuate su TikTok“. Fino ad oggi, tutti gli utenti avevano la possibilità di attivare/disattivare due tipologie di annunci pubblicitari su TikTok: quelli relativi alla propria attività all’interno dell’applicazione, e quelli invece generati tramite le informazioni raccolte dagli inserzionisti.

Dal 15 aprile, gli utenti non potranno più disattivare gli annunci pubblicitari provenienti dalla propria attività svolta all’interno dell’applicazione. In risposta all’importante cambiamento a cui andrà incontro l’applicazione fra poco meno di un mese, l’azienda sottolinea che “Il nostro scopo è quello di aiutare le imprese a raggiungere le persone a cui tengono in modo creativo e carico di significato, rispettando anche la privacy dei nostri utenti“.

Dalle informazioni condivise in rete, però, sembra che il cambiamento non riguarderà gli utenti residenti dell’Unione Europea per via del GDPR.