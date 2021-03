Ricorre domani la festa del papà e Xiaomi non se ne dimentica, lanciando una nuova promozione sul proprio Mi Store online. Ci sarà tempo fino al 24 marzo per approfittare di sconti e promozioni, e fare un regalo sicuramente gradito al proprio papà o, perché no, anche a se stessi.

Sconti che superano i 200 euro

Ancora una volta dunque Xiaomi vi permette di risparmiare parecchio sui modelli più ricercati, così come su quelli più economici. Sia che abbiate un budget limitato, magari inferiore ai 200 euro, sia che non abbiate problemi di spesa, troverete sicuramente un’ottima occasione. Non solo smartphone però, visto che in promozione ci sono anche numerosi prodotti dell’ecosistema Xiaomi, come bilance, lampade, purificatori d’aria e aspirapolvere.

Vediamo dunque quali sono i prodotti più interessanti a vostra disposizione, ricordando che per ogni amico invitato, che effettui un acquisto, riceverete un coupon da 10 euro, che per i nuovi clienti è previsto uno sconto di 5 euro mentre per festeggiare ulteriormente i papà è previsto il coupon father2021 per ottenere ulteriori 10 euro di sconto sulle spese superiori ai 300 euro.

Redmi 9T 4-128 a 199,90 euro invece di 229,90 euro

Redmi Note 9T 4-64 GB a 229,90 euro invece di 269,90 euro

Xiaomi Mi 10 8-256 GB a 689,90 euro invece di 899,90 euro

Xiaomi Mi 10 Pro 8-256 GB a 789,90 euro invece di 999,90 euro

Xiaomi Mi 10-T Lite a 229,90 euro invece di 299,90 euro

Xiaomi Mi 10T 6-128 GB a 389,90 euro invece di 499,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-256 GB a 529,90 euro invece di 649,90 euro

Redmi Note 8 Pro 6-64 GB a 149,90 euro invece di 259,90 euro

Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 189,90 euro invece di 299,90 euro

Redmi Note 9 Pro 6-128 GB a 229,90 euro invece di 299,90 euro

Redmi Note 9S 6-128 GB a 199,90 euro invece di 269,90 euro

Xiaomi Mi 65W Fast Charger GaN a 29,99 euro invece di 39,99 euro

Xiaomi Mi Air Purifier 3C a 119,99 euro invece di 149,99 euro

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 a 34,99 euro invece di 49,99 euro

Xiaomi Mi Led TV 4S 55″a 429,90 euro invece di 499,90 euro

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H a 249,99 euro invece di 299,99 euro

Xiaomi Mi Smart Compact Projector a 449,99 euro invece di 599,99 euro

Questi erano ovviamente solo alcuni dei prodotti in offerta su Mi Store online. per l’elenco completo vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione, visibile al link sottostante.