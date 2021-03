Samsung Galaxy S21 sotto i 700 Euro e con cuffie in regalo? È possibile, per lo meno con l’attuale offerta Amazon a cui si aggiunge un codice sconto del valore di 100 Euro da applicare in carrello.

Samsung Galaxy S21 è il nuovo portabandiera della casa coreana e che si contraddistingue dai fratelli S21 Plus e S21 Ultra per delle dimensioni più contenute, umane oseremo dire, seppur abbia comunque un ampio display da ben 6,1 pollici (Super Amoled con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz). Si tratta quindi di un prodotto attuale, recente, che garantisce performance sotto tutti i frangenti come la velocità nel software, sulle fotocamere e sulla batteria dove l’azienda coreana sembra aver risolto i problemi che affliggevano i suoi prodotti fino allo scorso anno.

Duplice sconto + Galaxy Buds in regalo

Ebbene se stavate puntando Samsung Galaxy S21, ora forse è il momento per fare il colpaccio dato che viene offerto in sconto a 799 Euro invece degli originari 879 Euro, ed inoltre grazie al codice sconto GALAXYS21 che potete inserire durante la fase di pagamento (o cliccare in pagina Applica coupon) potrete portarverlo a casa a 699 Euro, con ben 180 Euro di sconto.

Non è finita però, perché se acquistate Galaxy S21 entro il 28 marzo e lo registrate su Samsung Members riceverete in regalo le cuffie True Wireless Samsung Galaxy Buds Live, del valore di circa 149 Euro. Trovate ulteriori dettagli su come richiedere il regalo in questo nostro articolo.

Insomma, a questo prezzo inizia ad essere irresistibile e se stavate valutando di cambiare smartphone, potrebbe effettivamente essere l’occasione giusta dato che a questa cifra difficilmente ci tornerà presto.

Acquista Samsung Galaxy S21 a 699 Euro su Amazon.it, ricordati di premere su Applica coupon in pagina. Purtroppo questo super prezzo è esclusiva della variante Violet, quella Nera ad esempio invece costa in definitiva 725 Euro.

Interessante anche la promozione per Samsung Galaxy S21+ da 256GB in colorazione Nera a 751 Euro invece di 1129 Euro grazie all’offerta Amazon e al coupon di 150€: S21PLUSULTRA