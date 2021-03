Oltre al supporto per i sensori sotto il display, una delle nuove funzionalità in sperimentazione su Android 12 è la rotazione automatica dello schermo del dispositivo in base all’orientamento del viso.

Invece di fare affidamento esclusivamente sul giroscopio, questa feature utilizza la fotocamera frontale per rilevare l’orientamento del viso e di conseguenza ruotare o meno il contenuto sul display.

Questa feature potrebbe tuttavia diventare disponibile anche per gli smartphone non appartenenti alla famiglia Google Pixel, in quanto potrebbe essere inclusa in AOSP.

La rotazione automatica dello schermo di Android 12 sembra una funzionalità AOSP

Il tipster Mishaal Rahman riferisce che la funzionalità al momento è attivabile tramite un flag, ma purtroppo non è ancora operativa, inoltre aggiunge che questa sembra essere una funzionalità AOSP e non un’esclusiva dei dispositivi Pixel come si credeva in precedenza.

La funzionalità per la rotazione dello schermo in base all’orientamento del viso sarà rispettosa della privacy, poiché il processo avverrà interamente sul dispositivo e che nessuna foto verrà salvata o inviata sui server di Google.

Dal momento che si basa su un’anteprima per sviluppatori, non è detto che questa funzionalità sarà disponibile quando Android 12 verrà rilasciato in versione definitiva entro la fine dell’anno.