Marzo è ancora ricco di grandi sorprese per quanto riguarda il mondo degli smartphone e, infatti, dopo il lancio di Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72, ci regalerà l’arrivo di altri due dispositivi chiacchierati da ormai un po’ di tempo. Stiamo parlando di ZTE S30 Pro e Realme GT Neo, due smartphone la cui data di lancio ufficiale è stata svelata direttamente dalle rispettive compagnie.

ZTE S30 Pro arriverà il 30 marzo

Dopo alcuni teaser pubblicati in rete, in queste ore ZTE pubblica la data di lancio della serie ZTE S30 per il 30 marzo. Il dispositivo ZTE S30 Pro, protagonista dell’immagine teaser sottostante, monterà un sensore principale da 64 MP con apertura f/1.79 e altri tre sensori – prevedibilmente un sensore ultra grandangolare, un sensore macro e un sensore di profondità.

Frontalmente monterà un pannello OLED con refresh rate a 144 Hz ed una fotocamera da 44 MP. È attesa una importante novità anche lato software, con la personalizzazione MiFlavor rimpiazzata da MyOS basato su Android 11.

Realme GT Neo atteso per il 31 marzo

Parlando di un altro smartphone che verrà presentato a fine marzo, in queste ore Realme ha pubblicato in rete un teaser circa la data di presentazione di Realme GT Neo. Sebbene si sappia ancora poco del terminale Android, il teaser fa chiaro riferimento alla presenza del processore MediaTek Dimensity 1200 e la data di lancio fissata al 31 marzo.

Gli ultimi rumor sul dispositivo risalenti ad una certificazione TENAA, indicano che lo smartphone potrebbe montare uno schermo curvo da 6,55 pollici, Android 11 ed una batteria da 4400 mAh.