Esattamente una settimana fa OPPO Find X3 Pro 5G, OPPO Find X3 Neo 5G e OPPO Find X3 Lite 5G venivano ufficialmente presentati con alcune caratteristiche davvero molto singolari.

Novità aggiornamento OPPO Find X3 Pro

Proprio durante la presentazione l’azienda aveva parlato della presenza del refresh adattivo del display, una funzione in grado di consentire al pannello di modulare automaticamente il refresh rate del display da 1 a 120 Hz, in base all’utilizzo dello smartphone.

In queste ore OPPO Find X3 Pro riceve un aggiornamento software che rende finalmente disponibile la sopracitata funzione. Infatti, com’è possibile notare dal video, il display del dispositivo può adesso passare da 1 a 120 Hz se ad esempio si avvia un gioco, un’applicazione o se semplicemente non si tocca il display.

Come aggiornare OPPO Find X3 Pro

L’aggiornamento software per OPPO Find X3 Pro, come abbiamo già sottolineato nel capitolo precedente, non è ancora disponibile per i dispositivi in Italia. L’arrivo dell’update, però, come dimostra il video soprastante, indica che l’azienda cinese ha evidentemente avviato il rollout del nuovo firmware, probabilmente a partire dalla Cina.

Nel mentre che arrivi la classifica notifica di aggiornamento software, potete controllarne manualmente la disponibilità tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software all’interno delle Impostazioni di OPPO Find X3 Pro.

