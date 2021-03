In attesa dell’evento di lancio della serie OnePlus 9, in programma per martedì 23 marzo, il produttore cinese ha deciso di introdurre una novità che potrebbe migliorare l’esperienza di chi acquisterà i suoi nuovi smartphone.

Negli anni precedenti, per pre-ordinare uno dei nuovi smartphone di OnePlus, l’unica soluzione possibile era sfruttare il sito Web dell’azienda e ciò, soprattutto nei primi giorni dopo il lancio, spesso non rappresentava un’esperienza piacevole, in quanto era preso d’assalto da tantissimi utenti desiderosi di acquistare i nuovi device, con le inevitabili difficoltà di caricamento delle varie pagine.

OnePlus lancia l’app ufficiale per Android del suo store

Ebbene, quest’anno per gli utenti statunitensi e canadesi questo non sarà più un problema, in quanto OnePlus ha deciso di lanciare l’applicazione OnePlus Store: già disponibile nel Google Play Store, l’app in questione può essere scaricata gratuitamente e consente di effettuare il login con il proprio account OnePlus e visualizzare eventuali coupon e ordini precedenti, oltre che avere accesso alle promozioni in corso.

Stando a quanto spiegato dallo stesso team del produttore con un post sul blog ufficiale dell’azienda, navigando nell’applicazione dello store gli utenti avranno la possibilità sia di ricevere assistenza (ciò attraverso varie sezioni dedicate alla risoluzione dei problemi, all’utilizzo di OnePlus Switch, alle informazioni sui prezzi di riparazione e altro ancora) che di visualizzare informazioni sui vari prodotti del brand.

In alcuni casi, inoltre, l’applicazione si limiterà a rimandare l’utente al sito Web del produttore attraverso un apposito link, come ad esempio per la pagina di lancio della serie OnePlus 9 (per la quale ieri il produttore ha già aperto il primo pre-ordine in quantità limitata).

Ecco qualche immagine dell’applicazione dello store del produttore cinese:

Purtroppo l’applicazione OnePlus Store è al momento disponibile soltanto per gli utenti statunitensi e canadesi. Potete trovare la pagina dedicata sul Google Play Store seguendo questo link.

