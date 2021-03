Il mese di febbraio è stato piuttosto negativo per HTC, che ha registrato il fatturato più basso di sempre. Appena 8,06 milioni di dollari (-45% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Il lancio del primo smartphone 5G e di un entry-level dal prezzo super accessibile sembra non aver impattato in modo positivo sulle vendite, e ciò spiegherebbe il cambio di rotta e i numerosi esperimenti condotti in quest’ultimo periodo, che hanno portato HTC a aprire le porte a nuove categorie di prodotti e settori.

Da un po’ di tempo, infatti, HTC è attiva anche nel settore della realtà virtuale e le nuove entrate risalgono a appena una settimana fa, quando l’azienda ha lanciato il VIVE Facial Tracker e il VIVE Tracker 3. Nel primo caso abbiamo a che fare con un accessorio da agganciare ai visori VIVE e in grado di monitorare e mappare oltre trenta movimenti del volto, così da rendere il movimento dei propri avatar virtuali molto più fedeli alla realtà. Il secondo, invece, altro non è che la nuova generazione del visore per la realtà virtuale di casa HTC, più piccolo, leggero e funzionale rispetto alle versioni precedenti.

Risultati più positivi per il quarto trimestre dello scorso anno

Per il quarto trimestre dello scorso anno, tuttavia, HTC ha registrato un piccolo ma incoraggiante miglioramento. Rispetto all’anno precedente, quando l’azienda ha registrato una perdita pari a 77 milioni di dollari, l’anno scorso HTC ha registrato una perdita di 46 milioni di dollari. E’ sì una grande perdita, ma un risultato migliore se confrontato a quello dell’anno precedente. Così facendo, negli ultimi dodici mesi il margine lordo dell’azienda è passato dal 25,7% al 27,9% e il suo margine operativo si attesta al -80,9%, contro il -122,1% del quarto trimestre del 2019.

Una delle strategie attuate da HTC per migliorare la redditività del marchio è consistita nella riduzione del budget per le attività di marketing, insieme alla riduzione dei costi di amministrazione generale, della ricerca e dello sviluppo. Sarà proprio questa la strategia vincente? Chissà. Fatto sta che altri produttori hanno più volte mostrato quanto sia importante l’attività di marketing per aumentare il fatturato. E c’è chi ha trasformato il marketing in un vero e proprio show. Al momento, questa strategia non sembra che abbia dato grandi risultati. Intanto, però, HTC non ha comunicato i suoi piani per questo anno e molto probabilmente continuerà a puntare sulla riduzione delle spese.