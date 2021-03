Google da alcuni anni ha deciso di dedicare più attenzione alla Realtà Aumentata, lanciando alcune interessanti soluzioni come Google Lens, Maps Live View e gli animali in 3D nel suo motore di ricerca ma pare che gli sforzi del colosso di Mountain View non siano stati sufficienti per convincere Aparna Chennapragada a restare nell’azienda.

La dirigente di Google, a capo del team che lavora a Google Lens AR, ha deciso infatti di lasciare il colosso di Mountain View per assumere il ruolo di primo Chief Product Officer di Robinhood, con il compito di supervisionare i prodotti, il design e la ricerca.

12 anni di una prestigiosa carriera fino alla leadership di Google Lens

Entrata nel colosso di Mountain View nel 2008 per occuparsi della ricerca sulle funzionalità rivolte agli utenti su YouTube e Google, Aparna Chennapragada dal 2010 al 2013 ha lavorato per il motore di ricerca dell’azienda, per ricoprire poi per i tre anni successivi il ruolo di direttore e responsabile del prodotto di gruppo di Google Now (ossia il predecessore di Google Assistant) e quindi per altri 17 mesi quello di assistente tecnico del CEO.

Nell’ottobre del 2017 Aparna Chennapragada è divenuta VP e GM della divisione Consumer Shopping e ha assunto tra le altre cose la direzione di Google Lens.

In occasione di Google I/O 2019 è stata proprio lei ad annunciare i modelli degli animali in 3D nel motore di ricerca e alcune feature di Google Lens, come i filtri per i ristoranti.

Pare che dietro la decisione di Aparna Chennapragada di abbandonare la guida di Google Lens vi sia il minore impegno del colosso di Mountain View per i prodotti AR rispetto alla concorrenza: basti pensare a Facebook o Apple, che non hanno nascosto di avere grandi progetti per questo settore mentre Google si è concentrata soltanto sul comparto software, lasciando da parte quello hardware.

Sarà interessante scoprire a chi Google affiderà il compito di sostituirla.