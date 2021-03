Sono sempre di più le applicazioni delle quali vengono proposte anche le versioni lite, leggere. Queste si rivolgono in modo particolare agli utenti che non dispongono di molta memoria sul proprio smartphone o di una buona connessione Internet, offrendo loro una esperienza semplificata, includendo le principali funzionalità della versione standard ma pesando meno e garantendo un più rapido caricamento dei contenuti in Rete.

Google Go raggiunge 500 milioni di download sul Play Store

Tra queste applicazioni rientra anche Google Go, l’app di ricerca che il colosso della tecnologia ha lanciato più o meno cinque anni fa con il nome di Search Lite. L’app ha poi cambiato nome quando il team di Google ha deciso di offrirla come servizio pre-installato sugli smartphone Android Go, gli entry-level del mercato che lavorano con 2 GB di RAM o addirittura meno. Ciò non significa, tuttavia, che Google Go non possa essere installato anche su un più comune smartphone Android, anzi. L’app ha appena superato cinquecento milioni di download sul Google Play Store!

Contribuiscono al raggiungimento di questo grande traguardo non solo i numerosi utenti in possesso di uno smartphone Android Go, ma anche tutti quegli utenti che hanno preferito ricorrere a una versione semplificata dell’app di ricerca di Google che permettesse loro di navigare in Internet consumando meno dati e pesando meno sulla memoria del telefono.

Del resto, nonostante i suoi 7 MB di peso, Google Go offre davvero tutto ciò di cui si ha bisogno (e anche più) per effettuare le ricerche online. Oltre a cercare risultati su Google, l’app permette di accedere molto velocemente ai siti e ai servizi online più popolari, cercare immagini e GIF, tradurre un testo da una immagine inquadrandolo con la fotocamera del proprio dispositivo (Lens) e fare in modo che sia Google Assistant a leggere quanto scritto in una determinata pagina Web. C’è anche un pratico tasto Download che permette di accedere velocemente a tutti i file scaricati sullo smartphone.