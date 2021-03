Secondo gli ultimi dati aggiornati a Marzo 2021 la copertura 5G di WINDTRE ora raggiunge 9 regioni, mentre nelle restanti è stata estesa a nuove città e province, inoltre l’operatore ha anche aggiunto due nuovi smartphone fra quelli compatibili con la rete di ultima generazione.

La rete 5G di WINDTRE ora copre l’86,4% della popolazione

Le 9 regioni attualmente coperte dalla rete 5G di WINDTRE sono Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto, tuttavia alcune aree all’interno di queste regioni rimangono ancora scoperte.

Nelle restanti regioni, 14 nuove province ora sono raggiunte dalla rete 5G dell’operatore: Alessandria, Asti, Caserta, Como, Lucca, Milano, Modena, Novara, Pavia, Piacenza, Prato, Reggio Calabria, Roma e Sud Sardegna. WINDTRE ha inoltre aggiornato la lista delle città capoluogo coperte includendo Messina e Ragusa.

Le aree raggiunte dalla rete 5G si possono verificare anche visivamente tramite la mappa interattiva presente nella pagina dedicata alla copertura della rete mobile di WINDTRE.

Due nuovi smartphone ora sono abilitati al 5G con WINDTRE

Nella pagina dedicata del sito dell’operatore sono stati aggiunti due nuovi smartphone nella lista dei dispositivi certificati da WINDTRE per l’utilizzo della rete 5G: Xiaomi Mi 11 5G e Samsung Galaxy A32 5G.

Tuttavia, non è escluso che altri dispositivi abilitati al 5G non presenti in questo elenco siano comunque in grado sfruttare la rete di quinta generazione di WINDTRE.