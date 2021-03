Il 2020 è stato un anno tremendo dal punto di vista economico per tantissime aziende hi-tech, ma finalmente gli ultimi studi pubblicati vedono una forte crescita all’orizzonte.

Torna finalmente il segno “+”

Un nuovo rapporto pubblicato da Gartner, infatti, stima che nel 2021 ci sarà una crescita dell’11,4%, un dato che si scontra contro l’incredibile -10.5% di volumi di vendita relativi all’anno scorso. Gli utenti, secondo Gartner, torneranno ad investire nel mercato mobile dopo aver tirato la cinghia durante il 2020, posticipando l’acquisto di un nuovo smartphone proprio al 2021.

Di questa nuova spinta beneficeranno moltissimo gli smartphone 5G, già pari al 35% dei telefoni venduti quest’anno. La disponibilità di dispositivi dotati di connettività 5G è in costante crescita da ormai diversi anni: nel 2019 erano stati venduti poco meno di 17 milioni di smartphone 5G; 213 milioni nel 2020 e si attendono almeno 538 milioni durante il 2021.

Merito di questa importante impennata non è solo della maggiore disponibilità della tecnologia nei paesi, ma anche la possibilità di acquistare smartphone 5G anche a poco più di 200 dollari.

Il futuro è dei pannelli AMOLED

Continuando a parlare di smartphone ma spostandoci a valutare il mercato dei pannelli AMOLED, una ricerca di TrendForce ha sottolineato come questa tecnologia sia ormai destinata a surclassare le altre disponibili sul mercato. Prendendo in considerazione le percentuali di utilizzo degli scorsi anni, si scopre che nel 2019 i pannelli AMOLED rappresentavano il 31% dei modelli in commercio, con i pannelli LPTS LCD fissi invece al 40%.

Nel corso del 2021, invece, i display AMOLED hanno raggiunto il 39% dei modelli in commercio con quelli muniti di display LTPS LCD al 33%; chiudono poi all’ultimo posto i pannelli a-SI LCD al 28%. Si stima che nel corso dei prossimi anni i più importanti produttori di smartphone continueranno ad investire nei display AMOLED, anche per i modelli di fascia bassa, portando così le altre tecnologie ad essere sempre meno implementate.