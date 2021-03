Mancano poche ore al lancio dei nuovi smartphone OnePlus della serie 9, fissato al prossimo 23 marzo. E se è vero che l’attesa aumenta il desiderio, l’azienda ha saputo fare buon uso dei giorni che ci separano dall’evento, ora rilasciando qualche dettaglio su alcuni aspetti chiave dei prossimi flagship, e ora proponendo qualche iniziativa, non facendo altro che alimentare la nostra curiosità verso i nuovi OnePlus 9.

Proprio ieri, infatti, vi abbiamo parlato del mega giveaway preparato da OnePlus. Ogni giorno e fino al prossimo 23 marzo, giorno in cui si terrà il tanto atteso evento di presentazione dei nuovi smartphone, tutti gli iscritti potranno partecipare all’estrazione con un OnePlus 9 e gli auricolari wireless OnePlus Z in palio. Ma le sorprese sembrano non finire qui. Anzi, non finiscono qui! Alle ore 11:00 di oggi, OnePlus aprirà un pre-ordine limitato per OnePlus 9.

Il primo pre-ordine di OnePlus 9 aprirà alle ore 11:00

Come funziona il pre-ordine? Non appena sarà possibile, basterà piazzare il proprio ordine sulla pagina dedicata. Saranno sufficienti 40 euro, e si riceverà a casa un Gift Bundle davvero interessante. Questo comprende uno zaino da viaggio OnePlus (disponibile in due versioni, ma davvero molto bello per i fan del marchio), un cappello a secchiello della serie OnePlus 9 (che va tanto di moda) e un buono sconto di 40 euro per l’acquisto di uno smartphone OnePlus della serie 9. Non appena si riceverà il Bundle a casa, il buono sconto verrà automaticamente aggiunto al proprio account OnePlus. Ovviamente, il buono sconto potrà essere utilizzato solo e esclusivamente per acquistare dispositivi della serie OnePlus 9 e sarà valido fino al 30 aprile di quest’anno.

Ricordiamo, infine, che sempre ieri Pete Lau ha condiviso sul suo account Twitter alcune specifiche che riguardano il display di OnePlus 9. Questo sarà di tipo LTPO con risoluzione QHD+ (2560 x 1440 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il refresh rate si adatterà automaticamente in base alla propria attività, oscillando dai 5 Hz ai 120 Hz, appunto. Altri dettagli confermati dal fondatore dell’azienda sono: colore a 10 bit, HDR10+ e luminosità massima di 1300 nit.