Se siete alla ricerca di uno smartwatch comodo, di bell’aspetto e ricco di funzionalità ma disponete di un budget limitato, HONOR Watch ES potrebbe essere la soluzione ideale. Questo dispositivo offre caratteristiche come il monitoraggio della frequenza cardiaca continuo, un Personal virtual Coach e un pratico display touch AMOLED da 1,64 pollici a un prezzo davvero competitivo. Grazie al nostro codice sconto che troverete più in basso, potrete acquistare l’HONOR Watch ES su Amazon al prezzo affare di soli 55 euro, anziché 89 euro.

A questo prezzo HONOR Watch ES è un vero affare

HONOR Watch ES si caratterizza per il suo schermo rettangolare AMOLED da 1,64 pollici. E’ leggero, comodo al polso e dispone di un cinturino pensato per adattarsi a ogni stile, così che possa essere indossato anche nelle occasioni più formali. Il display mostra delle immagini dai colori vivaci e può essere personalizzato scegliendo tra una varietà di quadranti. Ce ne sono per tutti i gusti, da quelli in stile cartoon a quelli ispirati agli elementi della natura, da quelli astratti a quelli più minimal. E tutti possono essere personalizzati in modo tale che mostrino solo i dati e le informazioni di proprio interesse.

Nonostante il suo prezzo molto accessibile, HONOR Watch ES è completo dal punto di vista delle funzionalità: offre il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, ma anche il monitoraggio dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue, dello stress, del sonno e del ciclo mestruale, inviando un promemoria quando sta per avvicinarsi il periodo di inizio del ciclo o dell’ovulazione. Oltre ciò, questo smartwatch permette di visualizzare e gestire le notifiche in arrivo, come gli avvisi di chiamata, i nuovi messaggi e gli eventi del calendario; di controllare la riproduzione musicale, consultare le previsioni meteo e accedere a altre applicazioni.

Ma, cosa ancora più importante, HONOR Watch ES offre il monitoraggio dell’attività sportiva per 95 diverse modalità di allenamento e riesce a rilevare automaticamente quando si inizia un allenamento, tenendo traccia dei dati anche se ci si dimentica di avviare l’opzione di monitoraggio. Lo smartwatch offre anche 12 corsi di allenamento animati con oltre quaranta esercizi da eseguire seguendo l’esempio di quanto mostrato sullo schermo.

Tutto questo a 55 euro, è un vero affare! Per acquistare HONOR Watch ES su Amazon utilizzando il nostro codice sconto, inserite il prodotto nel carrello e al momento del check-out inserite il codice coupon “6SYBX5WU” nel campo dedicato (Aggiungi un buono regalo o un codice promozionale). Se siete in possesso di un abbonamento Prime, la spedizione sarà gratuita e riceverete il prodotto a casa nel giro di pochissimi giorni.