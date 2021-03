Da diverse settimane il team di sviluppo di Google si sta concentrando nel migliorare Google Lens, oltre a predisporre il codice necessario per richiamare il sistema di analisi visiva direttamente da Google Chrome. In queste ore l’applicazione Google Lens ricevere una piccola novità che rende più semplice l’analisi visiva delle informazioni contenute all’interno di una foto (o di uno screenshot), tramite l’arrivo della scorciatoia alla galleria di sistema di fianco il tasto virtuale di scatto.

Accedere alla galleria immagini con un tap

Infatti, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, installando l’ultima beta dell’app Google, è possibile osservare la scorciatoia per accedere alla galleria di fianco il tasto virtuale dell’otturatore. Se tappata, la UI mostra una visualizzazione a griglia con tutti gli screenshot salvati in memoria; nella porzione superiore della UI vengono automaticamente raggruppati gli 8 screenshot più recenti da poter espandere tramite il tasto “View all“, mentre poco più in basso vengono visualizzate tutte le immagini salvate in memoria.

Se volete provare in anteprima la nuova versione beta di Google Lens per valutare il funzionamento della scorciatoia alla galleria, la novità è disponibile attraverso l’app Google. La feature può essere attivata installando la versione 12.8 beta o superiore disponibile a questo link di APK Mirror.