Il mese scorso il Vice Presidente di Realme ha pubblicato uno screenshot con il punteggio del test di Realme GT 5G ottenuto sulla piattaforma di benchmark AnTuTu dove lo smartphone aveva raggiunto 770.000 punti, rendendolo uno dei dispositivi più potenti trainati dal SoC Snapdragon 888.

Oggi AnTuTu ha chiarito che il punteggio di 750.000 raggiunto da Realme GT 5G con la versione 8 della piattaforma non è rappresentativo, in quanto l’azienda ha condotto una propria analisi durante i test e ha scoperto che il punteggio ottenuto dallo smartphone era stato raggiunto con artefatti.

AnTuTu smentisce i punteggi ottenuti da Realme GT 5G

Per questo motivo AnTuTu ha affermato che rimuoverà dalla piattaforma i punteggi di Realme GT 5G per tre mesi in attesa che Realme adotti misure consone, altrimenti il dispositivo potrebbe essere estromesso in modo permanente dalla piattaforma.

Non è il primo battibecco tra Realme e AnTuTu, in quanto in passato si era verificato un episodio simile anche con il punteggio relativo a Realme X50 Pro, poiché il test non era stato effettuato su Internet.

Lo smartphone di punta Realme GT 5G è stato lanciato in Cina il 10 marzo nelle colorazioni Blue, grigia e in pelle (giallo/nero) a 2.799 yuan (circa 359 euro) per la versione 8-128 GB e a 3.299 yuan (circa 424 euro) per la versione 12-256 GB. La società ha affermato di essere riuscita a generare un fatturato di 100 milioni di yuan in soli 10 secondi dalla messa in vendita dello smartphone.

Aggiornamento: la risposta di Realme

In merito alla notizia riportata Realme ha fornito la seguente dichiarazione: