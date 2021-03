La connettività 5G negli ultimi mesi è divenuta molto più popolare e sempre più produttori di smartphone spingono proprio su tale aspetto per pubblicizzare i propri nuovi modelli anche se, come ci ricorda OpenSignal, non tutti i telefoni sono in grado di garantire le medesime prestazioni.

OpenSignal, infatti, ha deciso di realizzare uno studio per valutare quali siano gli smartphone che negli Stati Uniti sono in grado di sfruttare al meglio la velocità della connettività 5G, scoprendo così che i modelli della serie Apple iPhone 12, nonostante i prezzi di vendita molto elevati, si trovano dietro ad almeno 25 telefoni Android.

Gli smartphone Samsung guidano la classifica della velocità con il 5G

Stando al report di OpenSignal, sono gli smartphone di Samsung quelli che negli Stati Uniti sono riusciti a fare registrare le velocità più elevate sotto copertura 5G, conquistando così il 60% dei posti nella classifica dei primi 25 telefoni.

Il primo posto della classifica spetta a Samsung Galaxy S21, forte di una media di download tra 4G e 5G pari a 56 Mbps, seguito da TCL Revvl 5G (con 49,8 Mbps) e OnePlus 8T+ (con 49,3 Mbps).

iPhone 12 non rientra nella classifica dei primi 25, avendo fatto registrare risultati che probabilmente deluderanno i fan più accaniti dell’azienda: iPhone 12 Pro velocità media di 36,9 Mbps, iPhone 12 Pro Max 36,2 Mbps, iPhone 12 Mini 32,9 Mbps e iPhone 12 29,6 Mbps.

Pur non riuscendo a piazzarsi tra gli smartphone più veloci grazie alla connettività 5G, i nuovi iPhone hanno comunque fatto registrare un miglioramento rispetto ai precedenti modelli e l’incremento di velocità è stato più elevato rispetto a quello delle aziende della concorrenza: i telefoni di Apple, infatti, sono cresciuti di 2,3 volte con il 5G mentre quelli di LG di 1,7 volte e quelli di Samsung di 1,6 volte.

Secondo Ian Fogg, autore di tale report, la ragione per questa differenza di velocità tra iPhone e gli smartphone Samsung potrebbe essere legata alla maggiore esperienza del colosso coreano con la connettività 5G (è già alla terza generazione di device con tale tecnologia), grazie alla quale potrebbe avere studiato le necessarie soluzioni per sfruttare al meglio le sue potenzialità.

